మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘వారణాసి’. ఈ సినిమా దాదాపు రూ. 1500 కోట్ల బడ్జెట్ నుంచి రూ. 2 వేల కోట్లతో ప్రపంచంలోని మేజర్ భాషల్లో పిక్చరైజ్ చేస్తున్నారు.
దాదాపు రూ. 400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించారు. కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత యశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి.
రెండు పార్టులుగా రాబోతున్న ఈ చిత్రం దాదాపు రూ. 3000 కోట్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు.
దురంధర్ రెండు పార్టులు కలిపి దాదాపు రూ. 350 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రం మన దేశంలో అత్యధిక వసూళ్లను రాట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రూ. 550 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది.
అమితాబ్ బచ్చన్, ఆమీర్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘థగ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్’ చిత్రం రూ. 300 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.
నాగార్జున, అమితాబ్, షారుఖ్, రణ్ బీర్ కపూర్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన బ్రహ్మాస్త్ర మూవీ రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది.
ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘సాహో’ చిత్రం రూ.350 కోట్ల బడ్జెట్ తెరకెక్కింది.
ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.
షారుఖ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం రూ.300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.
రజినీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘2.O’ మూవీ రూ. 543 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కింది.
ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘కల్కి’ మూవీ రూ. 600 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆదిపురుష్ రూ. 450 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది.