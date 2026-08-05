ఎన్టీఆర్ హీరోగా వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘సాంబ’. భూమికతో పాటు జెనీలియా హీరోయిన్స్ గా నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అబౌ యావరేజ్ గా నిలిచింది.
శంకర్ దర్శకత్వంలో సిద్ధార్ధ్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ సినిమాలో జెనీలియా హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు విజయాన్ని అందుకుంది.
హిందీలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తన భర్త రితేష్ సరసన నటించింది. ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్నే అందుకుంది.
జెనీలియా హీరోయిన్ గా నటించిన తొలి చిత్రం ‘తుజే మేరీ కసమ్’. తెలుగులో వచ్చిన ‘నువ్వేకావాలి’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయాన్నే అందుకుంది. భర్త రితేష్ దేశ్ముఖ్కు ఇదే ఫస్ట్ మూవీ.
శశిరేఖా పరిణయం సినిమాలో తరుణ్, జెనీలియా జోడిగా నటించారు. కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్లో తెరెక్కిన ఈ చిత్రం ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.
రాజమౌళి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో రామ్, జెనీలియా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది.
మంచు విష్ణు హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాలో జెనీలియా నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ గా బ్లాక్ బస్టర్ నిలిచింది.
సూర్య కిరణ్ దర్శకత్వంలో సుమంత్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంతో సుమంత్ తొలిసారి హిట్ అందుకున్నారు. ఈ సినిమాలో జెనీలియా నటకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.
భాస్కర్ దర్శకత్వంలో దిల్ రాజు నిర్మాణంల తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో జెనీలియాకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
తన భర్త రితేష్ దేశ్ముఖ్ దర్శకత్వంలో ఆయన టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘రాజా శివాజీ’. ఈ సినిమాలో శివాజీ సతీమణి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది.