మరాఠీ నటి గిరిజా ఓక్ ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అయ్యింది. నీలి రంగు చీర, స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్లో పాపులర్ అయ్యింది.
అందమైన చీరలో ఆమె చూపులు నెటిజన్లను ఆకర్షిస్తుండడం వల్ల కుర్రకారు ఆమె ఫొటోలను తెగ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో గిరిజా ఓక్ ట్రెండీ లుక్ వైరల్ అవుతుండగా.. "ఆమె ఎవరు?" చాలా మంది నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఆమె ఓ సౌత్ ఇండియన్ నటి అని కొందరు అంటుండగా.. మరికొందరు ఆమె ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అని చెబుతున్నారు. దీంతో ఆ ట్విట్టర్ థ్రెడ్కు మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ వచ్చాయి.
నటి గిరిజ కోసం నెటిజన్లు గూగుల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తెగ వెతికేస్తున్నారు. చివరిగా ఆమె ఎవరో కనుగొన్నారు.
గిరిజా ఓక్ ఓ సినీ నటి. బాలీవుడ్ హిట్స్ తారే జమీన్ పర్ (2007), షోర్ ఇన్ ది సిటీ (2010) నటించింది
చివరిగా జవాన్ (2023)లో ఒక పాత్రలో కనువిందు చేసింది.
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో 1987 డిసెంబర్ 27న జన్మించిన ఆమె, 2011లో చిత్రనిర్మాత సుహృద్ గాడ్బోలేను వివాహం చేసుకుంది.