గ్లామర్‌లో హద్దుదాటేసిన బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ..లంగాఓణీలో నడుము చూపిస్తూ రచ్చ!!

Harish Darla
Aug 14,2025
ఎవరో తెలుసా?

టీవీ సీరియల్ ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన పాపులారిటీ ఉంది. ఈమె ఎవరో గుర్తుపట్టారా?

మొదట్లో సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేసి.. ఆ తర్వాత బిగ్‌బాస్‌ ఇంటిలోకి వెళ్లి ప్రతి తెలుగువాళ్లకి దగ్గరయ్యింది.

ఆ తర్వాత సీరియళ్లలో వరుసగా అవకాశాలు కొట్టేస్తూ..అందరి మనసులు దోచేస్తుంది ఈ అమ్మడు.

ఆమె మరెవరో కాదు.. బిగ్‌బాస్ హమీదా..ఒకే ఒక్క సీరియల్‌లో స్టార్ డమ్ తెచ్చుకుంది.

బిగ్‌బాస్‌లో ఆమె ఆటతో పాటు అందానికి కుర్రకారు ఫిదా అయ్యారు.

ఆ తర్వాత టీవీ సీరియల్ లో అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంది. నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలోనూ నటించి మెప్పించింది.

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే హమీదా..ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని హాట్ ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి.

