అక్కినేని మూడు తరాల హీరోలైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున, నాగ చైతన్య తో పాటు అఖిల్ నటించాడు. విక్రమ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా చైతూ కెరీర్ తో పాటు అక్కినేని హీరోల కెరీర్ లో మెమరబుల్ మూవీగా నిలిచిపోయింది
నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని చందూ మొండేటి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి ఫలితాన్ని అందుకుంది. చైతూకు తొలి రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ చిత్రంగా నిలిచింది.
గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా హీరోగా నాగ చైతన్య తొలి సక్సెస్ అందుకున్నాడు.
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో నాగ చైతన్య, తమన్నా హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన 100 % లవ్ సినిమా డీసెంట్ హిట్ ను నమోదు చేసింది.
కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తన తండ్రి నాగార్జునతో చేసిన ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందుకుంది.
చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో మలయాళ హిట్ మూవీ ‘ప్రేమమ్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెలుగులో అదే టైటిల్ తో తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రంలో తన మేనమామ వెంకటేష్ తో పాటు తండ్రి నాగార్జున అతిథి పాత్రల్లో నటించారు.
శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ‘లవ్ స్టోరీ’. ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.
శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో నాగ చైతన్య, సమంత హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మజిలీ’. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
కళ్యాణ్ కృష్ణ కురసాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఓ విజయం దక్కించుకుంది.
బాబీ (కే.యస్.రవీంద్ర) దర్శకత్వంలో తన మేనమామ వెంకటేష్ తో పూర్తి స్థాయిలో కలిసి నటించిన ‘వెంకీ మామ’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.
