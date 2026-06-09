Balakrishna Top 10 Movies: నందమూరి బాలకృష్ణ కెరీర్ లో టాప్ 10 చిత్రాలు..

కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో భార్గవ్ ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మంగమ్మ గారి మనవడు’. ఈ చిత్రం బాలయ్యకు తొలి సోలో హిట్ మూవీతో పాటు తొలి బ్లాక్ బస్టర్, ఫస్ట్ సిల్వర్ జూబ్లీ, ఫస్ట్ గోల్డెన్ జూబ్లీ చ
భార్గవ్ ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్ లో కోడి రామకృష్ణ డైరెక్షన్లో నిర్మించిన చిత్రం ‘ముద్దుల మావయ్య’. తెలుగులో ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలుగా, కృష్ణకుమార్ గా టూ డిఫరెంట్ పాత్రల్లో నటించిన మూవీ ‘ఆదిత్య 369’. అంతేకాదు తెలుగులో కాదు మన దేశంలోనే తొలి సైన్స్ ఫిక్షన్ టైమ్ ట్రావెల్ చిత్రంగా ఆదిత్య 369 సరికొత్త ర
బాలయ్య, బి.గోపాల్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్’. తెలుగులో పోలీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ చిత్రాల్లో ఈ సినిమాకు తప్పక స్థానం ఉంటుంది.
జానపదాలు ఎవరు చూస్తారన్న సమయంలో బాలకృష్ణ రాకుమారుడిగా సింగీతం శ్రీనివాస రావు డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘భైరవ ద్వీపం’. ఈ చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లో ఢిఫరెంట్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా , బి. గోపాల్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సమరసింహారెడ్డి’. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఫ్యాక్షన్ చిత్రాల్లో ట్రెండ్ సెట్టర్ చిత్రంగా నిలిచింది.
నందమూరి బాలకృష్ణ, బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నరసింహనాయుడు’. ఈ చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లోనే కాదు.. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.
బాలయ్య పనైపోయిందన్న సమయంలో తొలిసారి బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘సింహా’చిత్రంతో మరోసారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సింహ గర్జన చేసారు.
బోయపాటి శ్రీను, బాలయ్య కాంబోలో వచ్చిన రెండో చిత్రం ‘లెజెండ్’. ఈ చిత్రం కూడా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘అఖండ’ బాలకృష్ణ సినీ కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.