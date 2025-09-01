కిషోర్ పార్ధసాని దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కాటమ రాయుడు’. ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
బాబీ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సర్ధార్ గబ్బర్ సింగ్’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ తొలిసారి రెండు పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
అంజనా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో నాగబాబు నిర్మాతగా పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘గుడుంబా శంకర్’. వీర శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
‘ఖుషీ’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఎస్.జే.సూర్య దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘కొమరం పులి’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
తొలి ప్రేమ తర్వాత దర్శకుడు ఏ.కరుణా కరణ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాలు’. ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై డిజాస్టర్ నిలిచింది.
విష్ణువర్ధన్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పంజా’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
ఖుషీ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా తర్వాత రెండేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మెగాఫోన్ పట్టుకొని తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘జానీ’. గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది.
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన చిత్రం ‘అజ్ఞాతవాసి’. ఈ సినిమా టాలీవుడ్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ మూవీస్ లో ఒకటిగా నిలిచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో అత్యధిక బడ్జెట్ తో అత్యధిక రోజులు షూటింగ్ జరుపుకున్న చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. రీసెంట్ గా విడుదలై పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో నెంబర్ వన్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.