ఎన్టీఆర్ హీరోగా మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అశ్వనీదత్ కెరీర్ లోనే కాదు తెలుగు సినిమాల్లో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. దాదాపు రోడ్డున పడ్డ పరిస్థితి వచ్చింది.
శోభన్ బాబు, బాలకృష్ణ హీరోలుగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అశ్వమేథం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన అప్పట్లోనే వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
చిరంజీవి హీరోగా విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘జై చిరంజీవా’ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
నాగార్జున, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అశ్వనీదత్ కు భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది.
వెంకటేష్ హీరోగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
పవన్ కళ్యాణ్, కరుణాకరన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బాలూ’ మూవీ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
మహేష్ బాబు హీరోగా గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘సైనికుడు’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
జయంత్ సి పరాన్జీ దర్శకత్వంలో నాగార్జున,జగపతి బాబు హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘రావోయ్ చందామామ’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
రజినీకాంత్, జగపతి బాబు హీరోలుగా పి.వాసు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కథానాయకుడు’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, వెంకటేష్ హీరోలుగా నటించిన ఏకైక చిత్రం ‘బ్రహ్మరుద్రులు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
