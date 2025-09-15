‘శక్తి’ సహా వైజయంతీ మూవీస్ అధినేత అశ్వనీదత్ ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసిన టాప్ డిజాస్టర్ మూవీస్..

TA Kiran Kumar
Sep 15,2025
';

1. శక్తి

ఎన్టీఆర్ హీరోగా మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అశ్వనీదత్ కెరీర్ లోనే కాదు తెలుగు సినిమాల్లో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. దాదాపు రోడ్డున పడ్డ పరిస్థితి వచ్చింది.

';

2. అశ్వమేథం

శోభన్ బాబు, బాలకృష్ణ హీరోలుగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అశ్వమేథం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన అప్పట్లోనే వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

3. జై చిరంజీవా

చిరంజీవి హీరోగా విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘జై చిరంజీవా’ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

 ';

4. గోవిందా గోవింద..

నాగార్జున, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అశ్వనీదత్ కు భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది.

';

5.సుభాష్ చంద్రబోస్

వెంకటేష్ హీరోగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

6.బాలూ ABCDEF..

పవన్ కళ్యాణ్, కరుణాకరన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బాలూ’ మూవీ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

 ';

7. సైనికుడు

మహేష్ బాబు హీరోగా గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘సైనికుడు’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

8. రావోయి చందమామ

జయంత్ సి పరాన్జీ దర్శకత్వంలో నాగార్జున,జగపతి బాబు హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘రావోయ్ చందామామ’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

9. కథానాయకుడు

రజినీకాంత్, జగపతి బాబు హీరోలుగా పి.వాసు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కథానాయకుడు’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

10. బ్రహ్మరుద్రులు

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, వెంకటేష్ హీరోలుగా నటించిన ఏకైక చిత్రం ‘బ్రహ్మరుద్రులు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

