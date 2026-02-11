HBD Sherlyn Chopra: కామసూత్ర హీరోయిన్..హైదరాబాదీ షెర్లీన్ చోప్రా ఘాటు సొగసులు!

Feb 11,2026
షెర్లిన్ చోప్రా.. 1984, ఫిబ్రవరి 11న తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో జన్మించారు. ఆమె అసలు పేరు మోనా చోప్రా.

హైదరాబాద్‌లోని స్టాన్లీ గర్ల్స్ హైస్కూల్‌లో పూర్తి చేశారు. తర్వాత సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజీలో చదువుకున్నారు.

కాలేజీ రోజుల్లోనే అందాల పోటీల్లో 'మిస్ ఆంధ్ర' కిరీటాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఆ తర్వాతే మోడలింగ్‌లో అడుగుపెట్టారు.

2002లో 'ఏ ఫిల్మ్ బై అరవింద్' అనే సినిమాతో ఆమె వెండితెరకు పరిచయమైంది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో నటించారు.

అంతర్జాతీయ ప్రఖ్యాత 'ప్లేబాయ్' మ్యాగజైన్ కవర్‌ పేజీ కోసం ఫోజులిచ్చిన మొదటి భారతీయ మోడల్‌గా రికార్డు సృష్టించారు.

ప్రముఖ రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' (సీజన్ 3) లో ఆమె కంటెస్టెంట్‌గా పాల్గొన్నారు.

కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా, షెర్లిన్ కొన్ని మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్‌ను కూడా విడుదల చేశారు.

