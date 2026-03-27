Hebah Patel Pics: చీరలో కుమ్మేస్తున్న 'కుమారి'..అందానికి బయోడేటా ఈ ముద్దుగుమ్మ!

Harish Darla
Mar 27,2026
టాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు సెన్సేషన్ సృష్టించిన హెబ్బా పటేల్..ఇప్పుడు సరైన హిట్‌ కోసం ఎదురుచూస్తోంది.

తెలుగులో 'అలా ఎలా' సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి, ఆ తర్వాత సుకుమార్ కథ అందించిన 'కుమారి 21F'తో ఊర్రూతలూగించింది.

ఆ సినిమా క్రేజ్‌తో కుర్రకారుకు డ్రీమ్ గర్ల్‌గా మారిపోయింది హెబ్బా పటేల్.

బోల్డ్ నటనతో పాటు అభినయంతోనూ మెప్పించి, స్టార్ హీరోయిన్ అవుతుందని అందరూ ఊహించారు.

ఇప్పటి వరకు 12 చిత్రాల్లో హెబ్బా పటేల్ నటించగా..అందులో కేవలం 4 చిత్రాలే హిట్ అందుకోవడం గమనార్హం.

హీరోయిన్‌గా అవకాశాలు తగ్గుతున్న తరుణంలో స్పెషల్ సాంగ్స్ చేయడానికి కూడా హెబ్బా వెనుకాడలేదు.

కానీ, ఆ పాటలు కూడా ఆమె కెరీర్‌కు ఆశించినంత మైలేజ్ ఇవ్వలేకపోయాయి.

ఇటీవలే 'ఓదెల 2' వంటి సినిమాలతో మళ్లీ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది.

