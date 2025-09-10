హీరో సూర్య కన్నా శింబు ఆస్తులు ఎంత ఎక్కువ తెలుసా?
సినీ పరిశ్రమలో సిలంబర్సన్ వర్సెస్ శింబు స్టార్ హీరోగా రాణిస్తున్నారు. అనేక విజయవంతమైన సినిమాలు చేసిన శింబు ఆస్తులు కూడా భారీగా ఉన్నాయి. బాల్యం నుంచి నటుడిగా శింబు సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్నాడు. తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటుడిగా శింబు గు
సినీ పరిశ్రమలో విజయవంతమైన సినిమాలు చేస్తున్న శింబు భారీగా ఆస్తులు సంపాదించారు. శింబు ఆస్తులు రూ.120 కోట్ల వరకు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.
సినీ పరిశ్రమలో అధికంగా పారితోషికం శింబు పొందుతున్నారు. శింబు ఒక్కో సినిమాకు రూ.20 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటారని సమాచారం.
ఇప్పటివరకు శింబు 48 సినిమాలు చేశారు. త్వరలో 49వ సినిమా చేయబోతున్నారు. దర్శకులు వెట్రిమారన్, రామ్కుమార్ దర్శకత్వంలో చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రతిభావంతుడైన నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా.. గాయకుడిగా, సంగీత దర్శకుడిగా శింబు ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు. సినీ పరిశ్రమలో ఇంతటి ప్రతిభ కలిగిన నటుడు శింబు.
తదుపరి సినిమాపై శింబు దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. వెట్రిమారన్ దర్శకత్వంలో నటించనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.
