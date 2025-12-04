భారీగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే స్టార్ హీరోయిన్లు..ఎంత సంపాదన?
లేడీ సూపర్స్టార్ నయనతార అత్యధికంగా రూ.10 కోట్లు పారితోషకం తీసుకున్నట్లు సమాచారం
'పుష్ప' ఐటెంసాంగ్కు రూ.5 కోట్లు..సిటాడెట్ వెబ్సిరీస్కు దానికి రెండింతలు సమంత తీసుకుందట
సాయిపల్లవి..'తండేల్' సినిమాకు రూ.5 కోట్లు, 'రామాయణ' సినిమాకు రూ.6 కోట్లు పుచ్చుకున్నారట
స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష..అత్యధికంగా రూ.10 -12 కోట్లు తీసుకున్నట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి
'పుష్ప 2' కోసం రష్మిక రూ.10 కోట్లు తీసుకున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది
'బాహుబలి'లో ఒక్కో పార్ట్కు అనుష్క రూ.3 - 6 కోట్లు వసూలు చేసిందట