మన దేశంలో హైయ్యెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్న విలన్స్ వీళ్లే..

TA Kiran Kumar
Feb 24,2026
ఇమ్రాన్ హష్మీ

సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ‘టైగర్ 3’ కోసం రూ. 8 కోట్లు తీసుకున్నాడట. అటు పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’ మూవీ కోసం దాదాపు రూ. 8 నుంచి 10 కోట్ల వరకు రెమ్యునేషన్ అందుకున్నట్టు సమాచారం.

బాబీ దేవోల్

‘యానిమల్’ తర్వాత ‘డాకు మహారాజ్’, హరి హర వీరమల్లు సినిమాల కోసం బాబీ దేవోల్ దాదాపు రూ.10 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నట్టు సమాచారం.

ఎస్.జే.సూర్య

రామ్ చరణ్, శంకర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ‘గేమ్ ఛేంజర్’ సినిమా కోసం ఎస్.జే.సూర్య దాదాపు రూ.15 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నాడట.

నవాజుద్ధీన్ సిద్ధిఖి

‘సైంధవ్’ చిత్రం కోసం నవాజుద్దీన్ సిద్ధికి దాదాపు రూ.3 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకున్నట్టు సమాచారం.

సైఫ్ అలీ ఖాన్

ప్రభాస్ ప్రభు శ్రీరాముడిగా నటించిన ‘ఆదిపురుష్’ సినిమా కోసం దాదాపు రూ. 10 కోట్ల వరకు ఛార్జ్ చేసిన సైఫ్.. ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’ కోసం దాదాపు రూ. 12 కోట్ల వరకు తీసుకున్నట్టు బాలీవుడ్ మీడియా కోడై కూసింది.

సంజయ్ దత్

బాలీవుడ్ బ్యాడ్ బాయ్ ‘ది రాజా సాబ్’ తో పాటు ‘దురంధర్’ మూవీల కోసం దాదాపు రూ. 10 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకున్నట్టు సమాచారం.

ఫహద్ ఫాజిల్

పుష్ప 2 మూవీ కోసం ఫహద్ ఫాజిల్ దాదాపు రూ. 8 కోట్ల పారితోషికం అందుకున్నట్టు సమాచారం.

విజయ్ సేతుపతి

షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ‘జవాన్’ మూవీ కోసం విజయ్ సేతుపతి దాదాపు రూ. 21 కోట్ల పారితోషికం తీసుకున్నాడట.

కమల్ హాసన్

‘కల్కి 2898 AD’ సినిమా కోసం కమల్ హాసన్ దాదాపు రూ. 25 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్టు పరిశ్రమ వర్గాలు కథనం.

