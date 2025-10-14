పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ ‘గబ్బర్ సింగ్’ సినిమా 2010లో సల్మాన్ హీరోగా నటించిన ‘దబాంగ్’ మూవీకి రీమేక్.
చిరంజీవి కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన ‘శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్’ చిత్రం. 2003లో సంజయ్ దత్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన ‘మున్నాభాయ్ ఎంబీబీఎస్’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
2021లో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన వకీల్ సాబ్ మూవీ.. 2016లో అమితాబ్ బచ్చన్ హీరోగా నటించిన ‘పింక్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెరకెక్కి సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.
ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన ‘బిల్లా’ చిత్రం 1978లో అమితాబ్ బచ్చన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘డాన్’ మూవీకి రీమేక్. ఈ చిత్రాన్ని ఏడుగురు హీరోలు ఈ చిత్రాన్ని రీమేక్ చేయడం విశేషం.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, రజినీకాంత్, చంద్ర మోహన్ హీరోలుగా నటించిన చిత్రం ‘రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్’. 1980లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం హిందీలో 1977లో హిట్టైన ‘అమర్ అక్బర్ ఆంటోని’ చిత్రానికి రీమేక్.
1982లో ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన ‘నా దేశం’ 1981లో హిందీలో తెరకెక్కిన ‘లావారిస్’ గా రీమేక్ గా తెరకెక్కింది.
2012లో అక్షయ్ కుమార్, పరేష్ రావల్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ఓ మై గాడ్’. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వెంకటేష్, పవన్ కళ్యాణ్ లతో ‘గోపాల గోపాల’ రీమేక్ చేసారు.
2013లో వెంకటేష్, రామ్ హీరోలుగా వచ్చిన ‘మసాలా’ సినిమా.. 2012లో వచ్చిన ‘బోల్ బచ్చన్’ సినిమాకు రీమేక్.
మాస్ట్రో మూవీ 2018లో బాలీవుడ్ లో వచ్చిన ‘అంధాదున్’ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా కాకుండా ఓటీటీ వేదికగా విడుదలైంది.
రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘మిస్టర్ బచ్చన్’ మూవీ .. 2018లో హిందీలో తెరకెక్కిన ‘రెయిడ్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.