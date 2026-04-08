అల్లు అర్జున్ సినీ కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

‘పుష్ప ది రైజ్’ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత సుకుమార్ దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ‘పుష్ప 2 ది రూల్’ . ఈ చిత్రం తెలుగులో కంటే హిందీ చిత్రసీమలో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. మన దేశంలో అత
అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కలయికలో తెరకెక్కిన మూడో చిత్రం ‘పుష్ప ది రైజ్’. ఈ చిత్రంలో పుష్ప రాజ్ పాత్రలో అల్లు అర్జున్ తన నటనతో జీవించాడు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకోవడం విశ
అల్లు అర్జున్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ కలయికలో వచ్చిన చిత్రం ‘అల వైకుంఠపురములో’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. అంతేకాదు బన్ని కెరీర్లో మరో హిట్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సరైనోడు’. గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో అల్లు అరవింద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా బాప్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు యూట్యూబ్ లో సరికొత్త రికార్
అల్లు అర్జున్ హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్షన్ లో తెరెక్కిన చిత్రం 'రేసు గుర్రం'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా అదరగొట్టేసింది. ఈ సినిమా అల్లు అర్జున్ లోని మరో యాంగిల్ ను బయటపెట్టింది.
పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్ లో అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడిగా నటించిన మూవీ ‘దేశముదురు'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
సుకుమార్, అల్లు అర్జున్ కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం 'ఆర్య'. ఈ మూవీ అల్లు అర్జున్, సుకుమార్లకు మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చింది. ఇద్దరు ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి ఈ సినిమానే కారణం అని చెప్పాలి.
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, అల్లు అర్జున్ కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం ‘జులాయి’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయమే సాధించింది.
అల్లు అర్జున్ హీరోగా వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'బన్ని'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలవడం విశేషం.
అల్లు అర్జున్ హీరోగా పరిచయం అవుతూ దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన సినిమా'గంగోత్రి'. ఈ చిత్రం రాఘవేంద్రరావుకు 100వ సినిమా కావడం విశేషం. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది.