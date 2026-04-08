అల్లు అర్జున్ సినీ కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Apr 08,2026
1.పుష్ప 2..ది రూల్.. (Pushpa Part 2 The Rule)

‘పుష్ప ది రైజ్’ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత సుకుమార్ దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ‘పుష్ప 2 ది రూల్’ . ఈ చిత్రం తెలుగులో కంటే హిందీ చిత్రసీమలో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. మన దేశంలో అత

2.పుష్ప 1.. ది రైజ్.. (Pushpa..part -1 The Rise)

అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కలయికలో తెరకెక్కిన మూడో చిత్రం ‘పుష్ప ది రైజ్’. ఈ చిత్రంలో పుష్ప రాజ్ పాత్రలో అల్లు అర్జున్ తన నటనతో జీవించాడు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకోవడం విశ

3.అల వైకుంఠపురములో.. (Ala Vaikunthapurramloo)

అల్లు అర్జున్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ కలయికలో వచ్చిన చిత్రం ‘అల వైకుంఠపురములో’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. అంతేకాదు బన్ని కెరీర్‌లో మరో హిట్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.

4.సరైనోడు.. (Sarrainodu)

బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సరైనోడు’. గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో అల్లు అరవింద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్‌గా బాప్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు యూట్యూబ్ లో సరికొత్త రికార్

5.రేసు గుర్రం (Race Gurram)

అల్లు అర్జున్ హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్షన్ లో తెరెక్కిన చిత్రం 'రేసు గుర్రం'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్‌గా అదరగొట్టేసింది. ఈ సినిమా అల్లు అర్జున్ లోని మరో యాంగిల్ ను బయటపెట్టింది.

6.దేశముదురు (Desamuduru)

పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్ లో అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడిగా నటించిన మూవీ ‘దేశముదురు'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.

7.ఆర్య (Arya)

సుకుమార్, అల్లు అర్జున్ కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం 'ఆర్య'. ఈ మూవీ అల్లు అర్జున్, సుకుమార్‌లకు మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చింది. ఇద్దరు ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి ఈ సినిమానే కారణం అని చెప్పాలి.

8.జులాయి.. (Julai)

త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, అల్లు అర్జున్ కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం ‘జులాయి’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయమే సాధించింది.

9.బన్ని (Bunny)

అల్లు అర్జున్ హీరోగా వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'బన్ని'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలవడం విశేషం.

10.గంగోత్రి (Gangothri)

అల్లు అర్జున్ హీరోగా పరిచయం అవుతూ దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన సినిమా'గంగోత్రి'. ఈ చిత్రం రాఘవేంద్రరావుకు 100వ సినిమా కావడం విశేషం. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

VIEW ALL

Read Next Story