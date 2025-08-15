ఆర్ఆర్ఆర్ సహా తెలుగు తెరపై దేశభక్తి నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Aug 15,2025
అల్లూరి సీతారామరాజు

తెలుగు తెరపై టాకీల ప్రారంభంలోనే మాలపిల్ల, వందేమాతరం, మన దేశం వంటి దేశ భక్తి చిత్రాలొచ్చాయి. ఆ తర్వాత తెలుగులో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నటించిన ‘అల్లూరి సీతారామరాజు’ సినిమా తెలుగులో గొప్ప దేశభక్తి చిత్రాల్లో మొదటి వరసలో ఉంటుంది.

ఆర్ఆర్ఆర్

రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవగణ్ హీరోలుగా నటించిన సినిమా ‘ఆర్ఆర్ఆర్’(రౌద్రం రణం రుధిరం). తెలుగులో వచ్చిన బెస్ట్ దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

మేజర్ చంద్రకాంత్

అన్న ఎన్టీఆర్ నటించిన మేజర్ చంద్రకాంత్ పూర్తి దేశ భక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.

మేజర్

అడివి శేష్ హీరోగా నటించిన ‘మేజర్’ చిత్రం తెలుగులో వచ్చిన బెస్ట్ దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. శశికిరణ్ తిక్కా డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.

హనుమంతు

శ్రీహరి హీరోగా తెరకెక్కిన ‘హనుమంతు’ దేశ భక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.

సైరా నరసింహారెడ్డి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. మన దేశంలో తొలి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు.

ఖడ్గం

కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో శ్రీకాంత్, రవితేజ, ప్రకాష్ రాజ్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా తెలుగులో వచ్చిన ఉత్తమ దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

సర్ధార్ పాపారాయుడు

తెలుగులో ఎన్టీఆర్ హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన దేశభక్తి చిత్రం ‘సర్ధార్ పాపారాయుడు’.

తాండ్ర పాపారాయుడు

రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తాండ్ర పాపారాయుడు’. గొప్ప దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఇది ఒకటి.

ఒక్కమగాడు- దేశ భక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా భారతయుడు సినిమాను పోలి ఉంటుంది.

భారతీయుడు- గొప్ప దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఈ సినిమాకు తప్పక స్థానం ఉంటుంది.

