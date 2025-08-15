తెలుగు తెరపై టాకీల ప్రారంభంలోనే మాలపిల్ల, వందేమాతరం, మన దేశం వంటి దేశ భక్తి చిత్రాలొచ్చాయి. ఆ తర్వాత తెలుగులో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నటించిన ‘అల్లూరి సీతారామరాజు’ సినిమా తెలుగులో గొప్ప దేశభక్తి చిత్రాల్లో మొదటి వరసలో ఉంటుంది.
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవగణ్ హీరోలుగా నటించిన సినిమా ‘ఆర్ఆర్ఆర్’(రౌద్రం రణం రుధిరం). తెలుగులో వచ్చిన బెస్ట్ దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
అన్న ఎన్టీఆర్ నటించిన మేజర్ చంద్రకాంత్ పూర్తి దేశ భక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.
అడివి శేష్ హీరోగా నటించిన ‘మేజర్’ చిత్రం తెలుగులో వచ్చిన బెస్ట్ దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. శశికిరణ్ తిక్కా డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.
శ్రీహరి హీరోగా తెరకెక్కిన ‘హనుమంతు’ దేశ భక్తి నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. మన దేశంలో తొలి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు.
కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో శ్రీకాంత్, రవితేజ, ప్రకాష్ రాజ్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా తెలుగులో వచ్చిన ఉత్తమ దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
తెలుగులో ఎన్టీఆర్ హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన దేశభక్తి చిత్రం ‘సర్ధార్ పాపారాయుడు’.
రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తాండ్ర పాపారాయుడు’. గొప్ప దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఇది ఒకటి.