షారుఖ్ ఖాన్, కరీనా కపూర్ ముఖ్యపాత్రల్లో రజినీకాంత్ అతిథి పాత్రలో నటించిన రా.వన్ మూవీ హాలీవుడ్ VFX తో తెరకెక్కి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన ఫలితాన్ని అందుకోలేదు.
విజయ్ హీరోగా శ్రీదేవి ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘పులి’. ఈ సినిమాను కూడా అత్యున్నత సాంకేతిక అంశాల ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా సరైన విజయం సాధించలేదు.
బాలీవుడ్ లో తెరకెక్కిన సరికొత్త హార్రర్ కామెడీ చిత్రం ‘ముంజ్య’. ఈ సినిమా కూడా అత్యున్నత సాంకేతిక అంశాలతో తెరకక్కింది.
రజినీకాంత్, అక్షయ కుమార్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన మూవీ ‘2.O’. ఈ సినిమా అత్యున్నత సాంకేతిక అంశాలతో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.
నాని, సమంత, సుదీప్ ముఖ్యపాత్రల్లో రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘ఈగ’. ఈ చిత్రం అత్యున్నత గ్రాఫిక్స్ తో తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది.
నాగార్జున, అమితాబ్ బచ్చన్, రణ్ ధీర్ కపూర్, షారుఖ్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ -1. ఈ సినిమాను కూడా దేశంలో అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో తెరకెక్కించారు.
RRR రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘RRR’. ఈ సినిమా కూడా అత్యున్నత సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అంతేకాదు జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల్లో సత్తా చాటింది.
ప్రభాస్ హీరోలుగా అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘కల్కి 2898 AD’. మొత్తంగా ఈ సినిమా మొత్తం VFX ఆధారంగా తెరకెక్కింది.