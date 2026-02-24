మన దేశంలో హాలీవుడ్ స్థాయి గ్రాఫిక్స్ తో తెరకెక్కిన భారతీయ సినిమాలు..

TA Kiran Kumar
Feb 24,2026
బేడియా వరుణ్ ధావన్, కృతి సనన్ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘బేడియా’ మూవీ అత్యున్నత సాంకేతిక అంశాలతో తెరకెక్కించారు. కానీ ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన ఫలితాన్ని అందుకోలేదు.

రా.వన్

షారుఖ్ ఖాన్, కరీనా కపూర్ ముఖ్యపాత్రల్లో రజినీకాంత్ అతిథి పాత్రలో నటించిన రా.వన్ మూవీ హాలీవుడ్ VFX తో తెరకెక్కి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన ఫలితాన్ని అందుకోలేదు.

పులి

విజయ్ హీరోగా శ్రీదేవి ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘పులి’. ఈ సినిమాను కూడా అత్యున్నత సాంకేతిక అంశాల ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా సరైన విజయం సాధించలేదు.

ముంజ్య

బాలీవుడ్ లో తెరకెక్కిన సరికొత్త హార్రర్ కామెడీ చిత్రం ‘ముంజ్య’. ఈ సినిమా కూడా అత్యున్నత సాంకేతిక అంశాలతో తెరకక్కింది.

2.O

రజినీకాంత్, అక్షయ కుమార్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన మూవీ ‘2.O’. ఈ సినిమా అత్యున్నత సాంకేతిక అంశాలతో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.

ఈగ

నాని, సమంత, సుదీప్ ముఖ్యపాత్రల్లో రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘ఈగ’. ఈ చిత్రం అత్యున్నత గ్రాఫిక్స్ తో తెరకెక్కి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది.

బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ -1: శివ

నాగార్జున, అమితాబ్ బచ్చన్, రణ్ ధీర్ కపూర్, షారుఖ్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ‘బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ -1. ఈ సినిమాను కూడా దేశంలో అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో తెరకెక్కించారు.

RRR

RRR రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘RRR’. ఈ సినిమా కూడా అత్యున్నత సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అంతేకాదు జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల్లో సత్తా చాటింది.

కల్కి 2898 AD

ప్రభాస్ హీరోలుగా అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘కల్కి 2898 AD’. మొత్తంగా ఈ సినిమా మొత్తం VFX ఆధారంగా తెరకెక్కింది.

