Jaanvi Swarup: మహేష్ బాబు మేనకోడలు..మంజుల కూతుర్ని చూశారా?

మహేష్ బాబు మేనకోడలు జాన్వీ స్వరూప్ ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఆమె స్వయానా మహేష్ అక్క మంజుల కూతురు..త్వరలోనే హీరోయిన్గా పరిచయం కానుందట.
మహేష్ బాబు సోదరి మంజుల, తన భర్త సంజయ్ స్వరూప్ ముద్దుల కుమార్తె ఈ జాన్వీ స్వరూప్.
ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి కృష్ణ తర్వాత మహేష్ బాబు, మంజుల, సంజయ్ స్వరూప్, సుధీర్ బాబు తరం ప్రేక్షకులను అలరించింది.
ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి మూడో తరం ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యాయి.
మంజుల కుమార్తె జాన్వీ స్వరూప్ హీరోయిన్లా ఉందని మహేష్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.