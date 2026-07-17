Jaanvi Swarup: మహేష్ బాబు మేనకోడలు..మంజుల కూతుర్ని చూశారా?

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

మహేష్ బాబు మేనకోడలు జాన్వీ స్వరూప్ ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

ఆమె స్వయానా మహేష్ అక్క మంజుల కూతురు..త్వరలోనే హీరోయిన్‌గా పరిచయం కానుందట.

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

మహేష్ బాబు సోదరి మంజుల, తన భర్త సంజయ్ స్వరూప్ ముద్దుల కుమార్తె ఈ జాన్వీ స్వరూప్.

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి కృష్ణ తర్వాత మహేష్ బాబు, మంజుల, సంజయ్ స్వరూప్, సుధీర్ బాబు తరం ప్రేక్షకులను అలరించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి మూడో తరం ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

మంజుల కుమార్తె జాన్వీ స్వరూప్ హీరోయిన్‌లా ఉందని మహేష్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 17, 2026

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