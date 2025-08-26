జబర్దస్త్ వర్ష..షేపులతో అగ్గిరాజేస్తుంది..నడుముతో చుట్టేస్తుంది!

Harish Darla
Aug 26,2025
బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు జబర్దస్త్ వర్ష అంటే చాలా మందికి తెలుసు

జబర్దస్త్ షోలో కామెడీ స్కిట్స్ లో నటించిన అమ్మాయిగా పేరొందింది

ఆమె యాక్టింగ్ తో పాటు పంచ్‌లతోనూ ఫేమస్ అయ్యింది

ఓ సారి జబర్దస్త్ ఫేమ్ ఇమ్మాన్యుయల్‌తో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నట్లు వైరల్ అయ్యింది

వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందని అప్పట్లో పెద్ద టాక్ నడిచింది

అయితే అదంతా జబర్దస్త్ స్కిట్ కోసమే అంటూ స్పష్టత వచ్చేసింది

తాజాగా జబర్దస్త్ వర్షతో హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ మ్యాచ్ కుదిరినట్లు సమాచారం

దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. వర్ష ఎలా స్పందిస్తుందో తెలియాలి

