బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు జబర్దస్త్ వర్ష అంటే చాలా మందికి తెలుసు
జబర్దస్త్ షోలో కామెడీ స్కిట్స్ లో నటించిన అమ్మాయిగా పేరొందింది
ఆమె యాక్టింగ్ తో పాటు పంచ్లతోనూ ఫేమస్ అయ్యింది
ఓ సారి జబర్దస్త్ ఫేమ్ ఇమ్మాన్యుయల్తో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నట్లు వైరల్ అయ్యింది
వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందని అప్పట్లో పెద్ద టాక్ నడిచింది
అయితే అదంతా జబర్దస్త్ స్కిట్ కోసమే అంటూ స్పష్టత వచ్చేసింది
తాజాగా జబర్దస్త్ వర్షతో హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ మ్యాచ్ కుదిరినట్లు సమాచారం
దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. వర్ష ఎలా స్పందిస్తుందో తెలియాలి
