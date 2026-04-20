తన శరీరాన్ని జూమ్ చేసి ఫోటోలు తీస్తున్న ఓ ఫొటోగ్రాఫర్పై బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ మండిపడ్డారు.
పాపరాజీ(ఫొటోగ్రాఫర్లు) తమ శరీరాన్ని జూమ్ చేస్తూ ఫొటోలు తీయడంపై ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు ఎటు వెళ్లినా.. వాళ్ల వెనుక పపరాజీ (ఫొటోగ్రాఫర్లు) వెంటాడుతూనే ఉంటారు.
ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల గ్లామర్పై ఎక్కువ కెమెరాలు చూపెడుతూ డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు.
అయితే ఇలాంటి కల్చర్పై శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
గ్లామర్ రంగంలో ఫొటోలు, ఆటోగ్రాఫర్లు సాధారణమే. అయితే అది కూడా ఓ హద్దు వరకు మాత్రమే.
తాజాగా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ ఇలాంటి ఓ ఘటన వెంటాడింది.
