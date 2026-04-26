ప్రముఖ బాలీవుడ్ నిర్మాత బోణీ కపూర్, స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి పెద్ద కూతురు ఈ జాన్వీ కపూర్.
1997 మార్చి 6న మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో జన్మించింది.
తల్లిదండ్రులు సినిమా రంగంలో పనిచేయడం వల్ల ఆమెకు కూడా సినిమాలపై ఆసక్తి పెరిగింది.
2018లో విడుదలైన 'ధఢక్' అనే హిందీ సినిమాతో హీరోయిన్గా వెండితెరకు పరిచయమైంది.
'గుంజన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఎన్టీఆర్ జూనియర్ సరసన 'దేవర 1'లో నటించి తొలిసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించింది.
ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'పెద్ది' సినిమాలో నటిస్తోంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన అందాల ఫొటోషూట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.