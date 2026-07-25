Janhvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్ లెహంగాలో లేలేత అందాలు..

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

అందాల తార శ్రీదేవి, బాలీవుడ్ నిర్మాత బోణీ కపూర్ దంపతుల పెద్ద కుమార్తె జాన్వీ కపూర్.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

అందంలో నటనలో తన తల్లి శ్రీదేవి నుంచి ఎన్నో పుణికిపుచ్చుకొని..ఆమె లేని లోటు చూపిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్.. 1997 మార్చి 6వ తేదీన మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

'ధఢక్' సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది జాన్వీ కపూర్.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

'గుంజన్ సక్సేనా:ది కార్గిల్ గర్ల్' సినిమాతో నేషనల్ వైడ్ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'దేవర పార్ట్1'లో హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

ఆమె తాజాగా రామ్ చరణ్ సరసన 'పెద్ది' సినిమాలో నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

ఇటీవలే జరిగిన పెద్ది ట్రైలర్ ఈవెంట్‌లో జాన్వీ కపూర్ స్కై బ్లూ శారీలో తళుక్కున మెరిసింది.

Published by: Harish Darla | Jul 25, 2026

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