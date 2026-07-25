Janhvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్ లెహంగాలో లేలేత అందాలు..

అందాల తార శ్రీదేవి, బాలీవుడ్ నిర్మాత బోణీ కపూర్ దంపతుల పెద్ద కుమార్తె జాన్వీ కపూర్.
అందంలో నటనలో తన తల్లి శ్రీదేవి నుంచి ఎన్నో పుణికిపుచ్చుకొని..ఆమె లేని లోటు చూపిస్తుంది.
హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్.. 1997 మార్చి 6వ తేదీన మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో జన్మించింది.
'ధఢక్' సినిమాతో బాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది జాన్వీ కపూర్.
'గుంజన్ సక్సేనా:ది కార్గిల్ గర్ల్' సినిమాతో నేషనల్ వైడ్ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'దేవర పార్ట్1'లో హీరోయిన్గా టాలీవుడ్కు పరిచయమైంది.
ఆమె తాజాగా రామ్ చరణ్ సరసన 'పెద్ది' సినిమాలో నటిస్తోంది.
ఇటీవలే జరిగిన పెద్ది ట్రైలర్ ఈవెంట్లో జాన్వీ కపూర్ స్కై బ్లూ శారీలో తళుక్కున మెరిసింది.