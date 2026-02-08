‘వార్ 2’ సహా జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ లో టాప్ డిజాస్ట‌ర్ చిత్రాలు ఇవే..

TA Kiran Kumar
Feb 08,2026
';

వార్ 2

అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ భారీ ఎత్తున నిర్మించిన స్పై యూనివర్స్ మూవీ గతేడాది పంద్రాగష్టు కానుకగా సౌత్ నార్త్ సూపర్ స్టార్స్ కలిసి నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా న

 ';

రభస

సంతోష్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన మూవీ 'రభస'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. తారక్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

';

రామయ్య వస్తావయ్య

హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా సమంత, శృతి హాసన్ హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

 ';

దమ్ము

బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ 'దమ్ము'. ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

';

ఊసరవెల్లి

సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన మూవీ 'ఊసరవెల్లి'. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ కావడంలో విఫలమైంది.

';

శక్తి

మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ పై సి.అశ్వనీదత్ భారీ ఎత్తున నిర్మించిన చిత్రం 'శక్తి'. ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

';

కంత్రి

మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ 'కంత్రి'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

';

అశోక్

ఎన్టీఆర్ హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ 'అశోక్'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన ఫలితం అందుకోలేదు.

';

నరసింహుడు

బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన మూవీ 'నరసింహుడు'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

';

ఆంధ్రావాలా

పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ తండ్రీ కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన సినిమా 'ఆంధ్రావాలా'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘోరంగా బొక్కాబోర్లా పడింది.

';

నాగ

డి.కే.శివ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన మూవీ 'నాగ'. స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సరైన ఫలితం అందుకోలేదు.

';

సుబ్బు

సురేష్ వర్మ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన మూవీ 'సుబ్బు'. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

';

