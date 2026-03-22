హీరోయిన్ జ్యోతిక మహారాష్ట్రలోని ముంబై మహానగరంలో జన్మించింది
నటిగా హిందీలో అరంగేట్రం చేసినా..తమిళంలో 'వాలి' సినిమాతో సూపర్ హిట్ ఖాతాలో వేసుకుంది.
తెలుగులో 'ఠాగూర్', 'మాస్' వంటి చిత్రాల్లో నటించి టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది
హిందీ, తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ వంటి చిత్రసీమల్లో తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది
తమిళ హీరో సూర్యని ప్రేమించి 2006లో పెళ్లి చేసుకుంది.
పెళ్లి తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో నటించడం తగ్గించి.. నిర్మతగా మారింది.
తన ఫిట్నెస్పై పూర్తిగా శ్రద్ధ వహించే జ్యోతిక..47 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎంతో ఫిట్గా ఉంది.