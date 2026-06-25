Jyoti Poorvaj: చీరలో చెక్కుచెదరని సౌష్ఠవం..25 ఏళ్ల అమ్మాయి లాంటి సొగసు!

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

జ్యోతి పూర్వజ్ బుల్లితెరలోని ఓ ధారావాహికలో నటించి ఫేమస్ అయ్యింది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

అయితే ఆమె ఆ సీరియల్‌లో కనిపించే పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఆమె లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

ఎంతో గ్లామరస్‌గా ఫొటోషూట్ లు చేస్తూ వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

జ్యోతి పూర్వజ్ 1984లో జన్మించింది. నటనపై ఆసక్తితో టీవీ సీరయళ్లలో నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

అయితే జ్యోతి పూర్వజ్ బుల్లితెర నటి కావడంతో ఎక్కువ మందికి ఆమె పరిచయం ఉండకపోవచ్చు.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

కానీ, బుల్లితెర వీక్షకులకు..ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్లకు జ్యోతి పూర్వజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

అయితే ఆమె ఆ సీరియల్‌లో కనిపించే పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఆమె లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

సీరియల్స్‌లో చీరలో కనిపించే జ్యోతి.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం హాట్, ఘాటు ఫోజులతో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 25, 2026

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