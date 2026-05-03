హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ తెలియని తెలుగు ప్రేక్షకుడు ఉండడు.
'లక్ష్మీ కళ్యాణం' సినిమాతో హీరోయిన్గా తెలుగు తెరకు పరిచమైంది ఈ బ్యూటీ.
'మగధీర' సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ఆ తర్వాత వరుసగా స్టార్ హీరోల సరసన సినిమాల్లో నటిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే ఈ బ్యూటీ తాజాగా కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న కాజల్.. తాజాగా హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పెళ్లికి హాజరైంది.
ఈ వేడుకలో తన స్పెషల్ అప్పీయరెన్స్తో పాటు డ్రస్సింగ్ స్టైల్తో చూపరులను ఆకట్టుకుంది.