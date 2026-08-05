అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ హీరోలుగా కాజోల్ హీరోయిన్ గా నటించిన చిత్రం ‘యే దిల్లగీ’. ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
కరణ్ జోహార్ దర్శకత్వంలో అమితాబ్, షారుఖ్, హృతిక్ హీరోలుగా నటించిన ఈ చిత్రంలో జయా బచ్చన్, కాజోల్, కరీనా హీరోయిన్స్ గా నటించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.
భర్త అజయ్ దేవ్ గణ్ సరసన తొలిసారి నటించిన చిత్రం ‘హల్ చల్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
భర్త అజయ్ దేవ్ గణ్ సరసన కాజోల్ నటించిన ‘ప్యార్ తో హోనా హితా’ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది.
సోహైల్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో సల్మాన్ సరసన నటించింది కాజోల్. ఈ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
రాకేష్ రోషన్ దర్శకత్వంలో షారుఖ్, సల్మాన్ హీరోలుగా పునర్జన్మల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో SRK సరసన నటించింది.
ఇంద్ర కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ఆమీర్ ఖాన్, అజయ్ దేవ్ గణ్ లు హీరోలుగా నటించారు. కథానాయికలుగా జుహీ చావ్లా, కాజోల్ నటించారు. ఈ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.
అబ్బాస్ మస్తాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కాజోల్ కు ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. ఈ సినిమాలో షారుఖ్, శిల్పాశెట్టి కూడా నటించారు.
అబ్బాస్ మస్తాన్ దర్శకత్వంలో బాబీ డియోల్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ మంచి సక్సెస్ సాధించింది.
కరణ్ జోహార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్నే అందుకుంది.
భర్త అజయ్ దేవగణ్ సరసన కాజోల్ నటించిన తానాజీ మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.
ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బస్టర్ .. ఆదిత్య చోప్రా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా దాదాపు 20 యేళ్లకు పైగా ఓ థియేటర్లో నడవడం విశేషం.