Kamakshi Bhaskarla: డస్కీ బ్యూటీ కామాక్షి చీరలో అదిరిపోయింది!

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

కామాక్షి భాస్కర్ల చేసింది తెలుగులో తక్కువ సినిమాలే. కానీ, నటనలో తనదైన మార్క్ వేసింది.

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

తొలుత చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తూనే ఈమె హీరోయిన్‌గా మారిన తీరు అందర్ని ఆకట్టుకుంటుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

నటనతోనే కాకుండా అందంతోనూ కుర్రకారును ఆకర్షిస్తుంది ఈ ముద్దుగుమ్మ.

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

చైనాలో డాక్టర్ పట్టా అందుకొని.. అపోలో ఆస్పత్రిలో కొన్నేళ్ల పాటు డాక్టర్‌గా ఈమె సేవలందించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

2019లో విడుదలైన 'ప్రియురాలు' సినిమాతో నటిగా ప్రయాణం ప్రారంభించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

ఆ తర్వాత 2021లో విడుదలైన 'మా ఊరి పొలిమేర', 'పొలిమేర 2' సినిమాలతో నటనకు గుర్తింపు లభించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

'పొలిమేర 2' సినిమాలోని నటనకు 14వ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఉత్తమ నటి అవార్డును గెలుచుకుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 15, 2026

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