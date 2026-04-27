కామాక్షి భాస్కర్ల చేసింది తెలుగులో తక్కువ సినిమాలే. కానీ, నటనలో తనదైన మార్క్ వేసింది.
తొలుత చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తూనే ఈమె హీరోయిన్గా మారిన తీరు అందర్ని ఆకట్టుకుంటుంది.
నటనతోనే కాకుండా అందంతోనూ కుర్రకారును ఆకర్షిస్తుంది ఈ ముద్దుగుమ్మ.
చైనాలో డాక్టర్ పట్టా అందుకొని.. అపోలో ఆస్పత్రిలో కొన్నేళ్ల పాటు డాక్టర్గా ఈమె సేవలందించింది.
2019లో విడుదలైన 'ప్రియురాలు' సినిమాతో నటిగా ప్రయాణం ప్రారంభించింది.
ఆ తర్వాత 2021లో విడుదలైన 'మా ఊరి పొలిమేర', 'పొలిమేర 2' సినిమాలతో నటనకు గుర్తింపు లభించింది.
'పొలిమేర 2' సినిమాలోని నటనకు 14వ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఉత్తమ నటి అవార్డును గెలుచుకుంది.