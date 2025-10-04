పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా టైటిల్ రోల్లో నటించిన ‘ఓజాస్ గంభీర’ గా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ సహా వరల్డ్ వైడ్ గా ఫస్డ్ డే రూ. 154 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి ఈ ఇయర్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉన్న కూలీని క్రాస్ చేసి టాప్ 1లో నిల
రజినీకాంత్ హీరోగా నాగార్జున ప్రతినాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన కూలీ చిత్రం ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 151.90 కోట్ల గ్రాస్ తో టాప్ 2లో నిలిచింది.
రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘గేమ్ ఛేంజర్’. ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ.92.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టి టాప్ 3లో నిలిచింది.
రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’. ఈ సినిమా మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 89 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి వార్ 2ను వెనక్కి నెట్టి టాప్ 4లో నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా నటించిన చిత్రం ‘వార్ 2’. తొలిరోజు వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 86.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి కాంతార రాకతో టాప్ 4 నుంచి టాప్ 5లో చేరింది.
పవన్ కళ్యాణ్ టైటిల్ నటించిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.
మోహన్ లాల్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన వివాదాస్పద చిత్రం ‘ఎంపురాన్’. ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ. 67.3 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 7లో ఉంది.
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘డాకు మహారాజ్’ మొదటి రోజు రూ. 51.85 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది.
అజిత్ హీరోగా నటించిన ‘గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ’. ఈ మూవీ మొదటి రోజు రూ. 51.50 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.
విక్కీ కౌశల్ టైటిల్ రోల్లో రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఛావా’. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ డే రూ. 47.55 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టి టాప్ 10లో నిలిచింది.
అజిత్ కథానాయకుడిగా నటించిన ‘విడాముయార్చి’ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 48.45 కోట్ల గ్రాస్ ను వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టి టాప్ 11లో నిలిచిం
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ హీరోగా నటించిన ‘సికందర్’ చిత్రం ఫస్ట్ డే రూ. 41.60 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టి టాప్ 12లో నిలిచింది.
నాని హీరోగా నటించిన ‘హిట్ 3’ ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైగ్ గా రూ.40.80 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా కొల్లగొట్టి టాప్ 13లో నిలిచింది.
వెంకటేష్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే రూ. 40.05 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టి టాప్ 14లో నిలిచింది.