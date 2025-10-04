పుష్ప 2 హిందీలో మన దేశం బాక్సాఫీస్ దగ్గర తొలి రోజు రూ. 72 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 1 ఉంది.
KGF 2 - ఫస్ట్ డే రూ. రూ. 53.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి 2వ స్థానంలో నిలిచింది.
అప్పట్లోనే ఫస్ట్ డే రూ 41 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో సౌత్ డబ్బింగ్ హిందీ చిత్రాల్లో టాప్ 3లో కొనసాగుతుంది.
ఆదిపురుష్ హిందీ మార్కెట్ లో తొలి రోజు రూ. 37.25 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 4లో ఉంది.
ఫస్ట్ డే మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 24.4 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో తొలి రోజు రూ. 22.50 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 6లో నిలిచింది.
ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ హిందీలో మన దేశంలో తొలి రోజు రూ. 20.07 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి టాప్ 7లో ఉంది.
‘2.O’. చిత్రం ఫస్ట్ డే హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 19.74 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది.
రిషబ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ చిత్రం హిందీలో తొలి రోజు మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 18.50 కోట్ల వసూల్లతో టాప్ 9లో నిలిచింది.
సలార్ సౌత్ హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు మన దేశంలో రూ. 15.75 కోట్ల న ట్ వసూళ్లతో టాప్ 10లో నిలిచింది.
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘గేమ్ ఛేంజర్’ మన దేశంలో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొదటి రోజు రూ. 8.64 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 11లో నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘దేవర పార్ట్ 1’ హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో తొలి రోజు రూ 7.95 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 12లో నిలిచింది.