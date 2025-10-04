సౌత్ డబ్బింగ్ హిందీ చిత్రాల్లో టాప్ డే 1 కలెక్షన్స్ సాధించిన మూవీలు ఇవే..‘కాంతారా ఛాప్టర్ 1’ ప్లేస్ ఎక్కడంటే..

TA Kiran Kumar
Oct 04,2025
';

1.పుష్ప 2 ది రూల్ - Pushpa 2 The Rule

పుష్ప 2 హిందీలో మన దేశం బాక్సాఫీస్ దగ్గర తొలి రోజు రూ. 72 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 1 ఉంది.

';

2.కేజీఎఫ్ 2

KGF 2 - ఫస్ట్ డే రూ. రూ. 53.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి 2వ స్థానంలో నిలిచింది.

 ';

3.బాహుబలి 2

అప్పట్లోనే ఫస్ట్ డే రూ 41 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో సౌత్ డబ్బింగ్ హిందీ చిత్రాల్లో టాప్ 3లో కొనసాగుతుంది.

';

4.ఆదిపురుష్

ఆదిపురుష్ హిందీ మార్కెట్ లో తొలి రోజు రూ. 37.25 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 4లో ఉంది.

';

5.సాహో

ఫస్ట్ డే మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 24.4 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

 ';

6. కల్కి 2898 AD

హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో తొలి రోజు రూ. 22.50 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 6లో నిలిచింది.

 ';

7.RRR

ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ హిందీలో మన దేశంలో తొలి రోజు రూ. 20.07 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి టాప్ 7లో ఉంది.

';

8.2.O

‘2.O’. చిత్రం ఫస్ట్ డే హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 19.74 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది.

';

9. కాంతార - ఛాప్టర్ 1

రిషబ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ చిత్రం హిందీలో తొలి రోజు మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 18.50 కోట్ల వసూల్లతో టాప్ 9లో నిలిచింది.

';

10. సలార్

సలార్ సౌత్ హిందీ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు మన దేశంలో రూ. 15.75 కోట్ల న ట్ వసూళ్లతో టాప్ 10లో నిలిచింది.

';

11. గేమ్ ఛేంజర్

రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘గేమ్ ఛేంజర్’ మన దేశంలో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొదటి రోజు రూ. 8.64 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 11లో నిలిచింది.

';

12.దేవర

ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘దేవర పార్ట్ 1’ హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో తొలి రోజు రూ 7.95 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో టాప్ 12లో నిలిచింది.

';

