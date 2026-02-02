కయడు లోహర్ మహారాష్ట్రలోని పుణెలో జన్మించారు. ఆమె మోడలింగ్తో తన కెరీర్ను ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత నటన వైపు మొగ్గు చూపారు.
ఆమె 2019లో వచ్చిన 'ఐరన్' అనే మరాఠీ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
మరాఠీలో సూపర్ హిట్ అయిన 'ముల్షి ప్యాటర్న్' సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమెకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆమె ఫోటోషూట్లు, రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో తరచూ వైరల్ అవుతుంటాయి.
కయాడు తన గ్లామరస్ లుక్, అదిరిపోయే ఫ్యాషన్ సెన్స్తో యూత్ లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు.
ఆమె ఫిట్నెస్కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిత్యం జిమ్లో కష్టపడుతూ, హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ను అనుసరిస్తారు.
కేవలం నటనలోనే కాకుండా, కయాడు అద్భుతమైన డ్యాన్సర్ కూడా.
మరాఠీలోనే కాకుండా బాలీవుడ్, దక్షిణాది సినిమాల్లో కూడా నటించి పాన్-ఇండియా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ఆమె ప్రయత్నిస్తున్నారు.