Kayadu Lohar: నీలిరంగు చీరలో మత్తెక్కించే అందాలతో కయాదు లోహార్!

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

కయడు లోహర్ మహారాష్ట్రలోని పుణెలో జన్మించి..మోడలింగ్‌తో తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించి, నటనలో అడుగుపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

ఆమె 2019లో వచ్చిన 'ఐరన్' అనే మరాఠీ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

మరాఠీలో సూపర్ హిట్ అయిన 'ముల్షి ప్యాటర్న్' సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమెకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆమె ఫోటోషూట్లు, రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో తరచూ వైరల్ అవుతుంటాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

కయాడు తన గ్లామరస్ లుక్, అదిరిపోయే ఫ్యాషన్ సెన్స్‌తో యూత్ లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

ఆమె ఫిట్‌నెస్‌కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిత్యం జిమ్‌లో కష్టపడుతూ, హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్‌ను అనుసరిస్తారు.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

కేవలం నటనలోనే కాకుండా, కయాడు అద్భుతమైన డ్యాన్సర్ కూడా.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

మరాఠీలోనే కాకుండా బాలీవుడ్, దక్షిణాది సినిమాల్లో (సౌత్ ఇండస్ట్రీ) కూడా నటించి పాన్-ఇండియా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ఆమె ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 09, 2026

VIEW ALL
Read Next Story