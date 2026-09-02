Kayadu Lohar: చీరకట్టుతోనూ టెంప్ట్ చేస్తుంది..చబ్బీ బ్యూటీ ఎక్కడ పుట్టిందో తెలుసా?

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

కయడు లోహర్ మహారాష్ట్రలోని పుణెలో జన్మించారు. ఆమె మోడలింగ్‌తో తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత నటన వైపు మొగ్గు చూపారు.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

ఆమె 2019లో వచ్చిన 'ఐరన్' అనే మరాఠీ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

మరాఠీలో సూపర్ హిట్ అయిన 'ముల్షి ప్యాటర్న్' సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమెకు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆమె ఫోటోషూట్లు, రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో తరచూ వైరల్ అవుతుంటాయి.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

కయాడు తన గ్లామరస్ లుక్, అదిరిపోయే ఫ్యాషన్ సెన్స్‌తో యూత్ లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

ఆమె ఫిట్‌నెస్‌కు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిత్యం జిమ్‌లో కష్టపడుతూ, హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్‌ను అనుసరిస్తారు.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

కేవలం నటనలోనే కాకుండా, కయాడు అద్భుతమైన డ్యాన్సర్ కూడా.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

మరాఠీలోనే కాకుండా బాలీవుడ్, దక్షిణాది సినిమాల్లో (సౌత్ ఇండస్ట్రీ) కూడా నటించి పాన్-ఇండియా గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ఆమె ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026
Published by: Harish Darla | Sep 02, 2026

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