కీర్తి సురేష్ బరువు తగ్గడానికి మొదట్లో కార్డియో వంటి వ్యాయామాలపై ఆధారపడ్డారు
కార్డియో చేసినప్పటికీ బరువు తగ్గినప్పటికీ తన శరీరం ఫిట్గా లేదని గమనించిందట
ఆ తర్వాత కార్డియోతో పాటు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కూడా తన దినచర్యలో భాగం చేసుకుంది
కీర్తి సురేష్ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తుందట..వారానికి 900 నిమిషాల పాటు వర్కౌట్స్ చేస్తుందట
ఆ తర్వాత యోగా ప్రారంభించి శారీరక బలాన్ని పొందడమే కాకుండా మానసిక ప్రశాంతతను దక్కించుకుందట
కీర్తి తన ఆహారం ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా, కార్బొహైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకుంటారట
ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు నచ్చినా ఫుడ్ తీసుకున్నా..ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్కు చాలా దూరంగా ఉంటుందట.