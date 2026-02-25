Keerthy Suresh Fitness: ఎళ్లు గడిచినా తరగని అందం 'మహానటి' సొంతం..కీర్తి సురేష్ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్!

Harish Darla
Feb 25,2026
కీర్తి సురేష్ బరువు తగ్గడానికి మొదట్లో కార్డియో వంటి వ్యాయామాలపై ఆధారపడ్డారు

కార్డియో చేసినప్పటికీ బరువు తగ్గినప్పటికీ తన శరీరం ఫిట్‌గా లేదని గమనించిందట

ఆ తర్వాత కార్డియోతో పాటు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కూడా తన దినచర్యలో భాగం చేసుకుంది

కీర్తి సురేష్ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తుందట..వారానికి 900 నిమిషాల పాటు వర్కౌట్స్ చేస్తుందట

ఆ తర్వాత యోగా ప్రారంభించి శారీరక బలాన్ని పొందడమే కాకుండా మానసిక ప్రశాంతతను దక్కించుకుందట

కీర్తి తన ఆహారం ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా, కార్బొహైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకుంటారట

ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు నచ్చినా ఫుడ్ తీసుకున్నా..ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్‌కు చాలా దూరంగా ఉంటుందట.

