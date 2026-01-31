కీర్తి సురేష్ది సినీ నేపథ్యం. తండ్రి సురేష్ కుమార్ మలయాళ నిర్మాత, తల్లి మేనక ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్.
హీరోయిన్ కాకముందే కీర్తి సురేష్ చిన్నప్పుడే మలయాళ సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నటించారు.
సావిత్రి బయోపిక్ 'మహానటి'లో కీర్తి నటన ఆమె కెరీర్లోనే మైలురాయి. ఉత్తమ నటిగా నేషనల్ అవార్డు అందుకున్నారు.
కేవలం నటనలోనే కాదు, కీర్తి సురేష్ చదువులోనూ టాప్. ఆమె ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
సంగీతం అంటే ఇష్టం. కీర్తి అద్భుతంగా వయోలిన్ వాయిస్తారు. ఖాళీ సమయాల్లో వయోలిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు.
ఇటీవల ఆమె తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు, వ్యాపారవేత్త ఆంటోనీ తట్టిల్ ను వివాహం చేసుకుని వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు.
విజయ్, సూర్య, ధనుష్, మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి దాదాపు అందరు సూపర్ స్టార్లతో కలిసి నటించారు.
కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నా, కీర్తి సురేష్ తన సింప్లిసిటీకి, పద్ధతైన దుస్తులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.