Keerthy Suresh Photos: ఎంత చూసినా తనివితీరని అందం..'మహానటి' రూటే సెపరేటు!

Harish Darla
Jan 31,2026
';


కీర్తి సురేష్‌ది సినీ నేపథ్యం. తండ్రి సురేష్ కుమార్ మలయాళ నిర్మాత, తల్లి మేనక ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్.

 ';


హీరోయిన్ కాకముందే కీర్తి సురేష్ చిన్నప్పుడే మలయాళ సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా నటించారు.

 ';


సావిత్రి బయోపిక్ 'మహానటి'లో కీర్తి నటన ఆమె కెరీర్‌లోనే మైలురాయి. ఉత్తమ నటిగా నేషనల్ అవార్డు అందుకున్నారు.

 ';


కేవలం నటనలోనే కాదు, కీర్తి సురేష్ చదువులోనూ టాప్. ఆమె ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

 ';


సంగీతం అంటే ఇష్టం. కీర్తి అద్భుతంగా వయోలిన్ వాయిస్తారు. ఖాళీ సమయాల్లో వయోలిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు.

';


ఇటీవల ఆమె తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు, వ్యాపారవేత్త ఆంటోనీ తట్టిల్ ను వివాహం చేసుకుని వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు.

 ';


విజయ్, సూర్య, ధనుష్, మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి దాదాపు అందరు సూపర్ స్టార్లతో కలిసి నటించారు.

 ';


కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నా, కీర్తి సురేష్ తన సింప్లిసిటీకి, పద్ధతైన దుస్తులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

';


';

VIEW ALL

Figs: అంజీర్‌తో ఊహించని లాభాలు.. తింటే ఆ వ్యాధులు మాయం!

Diabetes: ఈ 4 పండ్లు తింటే టైప్‌ 2 డయాబెటిస్‌ ముప్పు..!

Knee Pain: మోకాళ్ల నొప్పి వస్తుందని నడక మానేశారా?

Mushroom Food: మష్రూమ్స్‌ తింటే ఇన్ని లాభాలా.. మీరు కూడా తెలుసుకోవాల్సిందే..!
Read Next Story