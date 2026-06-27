Keerthy Suresh: ఎల్లో శారీలో ముద్దుగుమ్మ కీర్తి సురేష్..క్యూట్ ఫొటోలు

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

కీర్తి సురేష్‌ది సినీ నేపథ్యం. తండ్రి సురేష్ కుమార్ మలయాళ నిర్మాత, తల్లి మేనక ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

హీరోయిన్ కాకముందే కీర్తి సురేష్ చిన్నప్పుడే మలయాళ సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా నటించారు.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

సావిత్రి బయోపిక్ 'మహానటి'లో కీర్తి నటన ఆమె కెరీర్‌లోనే మైలురాయి. ఉత్తమ నటిగా నేషనల్ అవార్డు అందుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

కేవలం నటనలోనే కాదు, కీర్తి సురేష్ చదువులోనూ టాప్. ఆమె ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

సంగీతం అంటే ఇష్టం. కీర్తి అద్భుతంగా వయోలిన్ వాయిస్తారు. ఖాళీ సమయాల్లో వయోలిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

ఇటీవల ఆమె తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు, వ్యాపారవేత్త ఆంటోనీ తట్టిల్ ను వివాహం చేసుకుని వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

విజయ్, సూర్య, ధనుష్, మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి దాదాపు అందరు సూపర్ స్టార్లతో కలిసి నటించారు.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నా, కీర్తి సురేష్ తన సింప్లిసిటీకి, పద్ధతైన దుస్తులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 27, 2026

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