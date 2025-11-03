పెళ్లి తర్వాత అందాల డోసు పెంచిన 'మహానటి'..అస్సలు ఆగట్లేదు!

Harish Darla
Nov 03,2025
';


హీరోయిన్ కీర్తీ సురేశ్ తరచూ తన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంది. అవి తెగ వైరల్ అవుతుంటాయి.

 ';


సోషల్ మీడియాలో ద్వారా ఆమె ఎప్పుడూ తన ఫ్యాన్స్‌కు టచ్‌లో ఉంటుంది

 ';


ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కీర్తి సురేశ్‌కు 18.8 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు

 ';


ఇటీవలే ఆమె నల్లని వెస్ట్రన్ డ్రస్సులో ఉన్న ఫొటోలను పంచుకుంది. అవి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి

 ';


పెళ్లి తర్వాత కూడా ఆమె అందం మరింత పెరిగిపోతుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

';


ఇటీవలే తన ప్రియుడు ఆంటోనీ థట్టిల్‌తో వివాహం జరిగిన తర్వాత కూడా ఆమె వరుస సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఉంది

 ';


కీర్తి సురేశ్‌కు 'మహానటి' సినిమాతో జాతీయ ఉత్తమ నటి అవార్డు దక్కింది.

';


';

VIEW ALL

Avocado: అవకాడో రోజూ తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?

Cloves Remedies: లవంగంతో ఈ రహస్యమైన రెమిడీలు చేస్తే.. ఆకస్మిక ధనలాభం, పెళ్లిలోని ఆటంకాలు దూరం..!

Crispy Vada: ఉద్ది వడ.. హోటల్ స్టైల్ లో కరకర రావాలంటే ఇలా చేయండి..!

Beetroot Juice vs Carrot Juice: బీట్రూట్ జ్యూస్.. క్యారెట్ జ్యూస్.. ఉదయం ఏది, రాత్రి ఏది తాగితే బరువు తగ్గవచ్చు తెలుసా..?
Read Next Story