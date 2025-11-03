హీరోయిన్ కీర్తీ సురేశ్ తరచూ తన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంది. అవి తెగ వైరల్ అవుతుంటాయి.
సోషల్ మీడియాలో ద్వారా ఆమె ఎప్పుడూ తన ఫ్యాన్స్కు టచ్లో ఉంటుంది
ఇన్స్టాగ్రామ్లో కీర్తి సురేశ్కు 18.8 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు
ఇటీవలే ఆమె నల్లని వెస్ట్రన్ డ్రస్సులో ఉన్న ఫొటోలను పంచుకుంది. అవి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి
పెళ్లి తర్వాత కూడా ఆమె అందం మరింత పెరిగిపోతుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
ఇటీవలే తన ప్రియుడు ఆంటోనీ థట్టిల్తో వివాహం జరిగిన తర్వాత కూడా ఆమె వరుస సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఉంది
కీర్తి సురేశ్కు 'మహానటి' సినిమాతో జాతీయ ఉత్తమ నటి అవార్డు దక్కింది.