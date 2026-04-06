హీరోయిన్ కేతికా శర్మ.. 24 డిసెంబర్ 1995న దేశరాజధాని న్యూ ఢిల్లీలో జన్మించింది.
మోడలింగ్పై ఆసక్తితో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకొని.. ఆ తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసింది.
తన గ్లామర్ షోలు, అందాలను ఒలకబోసే ఫోటోలకే పరిమితమైన ఈ ముద్దుగుమ్మ అనేక అవకాశాలను దక్కించుకుంది.
అయితే నటనపై అంతగా దృష్టి పెట్టకపోవడం వల్లనే ఆమెకు సరైన అవకాశాలు రావడం లేదనిపిస్తుంది.
గ్లామర్, హాట్ షోలతో పాటు నటనపై మరింత పట్టు సాధిస్తే అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
హీరోయిన్ కాకముందు యూట్యూబర్ గా పాపులర్ అయిన ఈ బ్యూటీ.. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుంది.
సినిమాల్లో ఈమె చేసే ఓవర్ గ్లామర్ డోస్తో పాటు సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోలతో కుర్రాళ్ల గుండెల్లో మంటపెడుతోంది.
కేతిక శర్మ 2023లో పవన్ కళ్యాణ్, సాయి దుర్గ తేజ్ నటించిన 'బ్రో' సినిమాలో నటించినా.. అనుకున్న స్థాయిలో ఆమె నటనకు గుర్తింపు రాలేదు.