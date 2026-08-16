Khushi Kapoor: అందంలో అక్క జాన్వీ కపూర్‌నే మించిపోయింది ఖుషీ కపూర్!

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

'పెద్ది' సినిమాని మిస్ చేసుకున్న శ్రీదేవి కూతురు..ముందే ఈమెనే కావాలన్నారు!

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

ఖుషీ కపూర్.. 2000 నవంబరు 5న ముంబైలోని ఓ ప్రైవట్ ఆస్పత్రిలో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

దివంగత నటి శ్రీదేవి, బోనీ కపూర్‌ల చిన్న కూతురు పేరు ఖుషి కపూర్. వీరి మొదటి సంతానం జాన్వీ కపూర్.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

జాన్వీ కపూర్ ఇప్పటికే అటు బాలీవుడ్‌తో పాటు ఇటు టాలీవుడ్‌లోనూ వరుస సినిమాలతో మెప్పిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

అయితే ఖుషీ కపూర్ వయసులో చిన్నది కావడం వల్ల ఆమె ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టలేదు.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

కానీ, ఆమె సినిమాల్లోకి రాకముందే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్‌ను సంపాదించుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

2020లో 'స్పీక్ అప్' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్‌లో తళుక్కున మెరిసి..'ది ఆర్చీస్' ద్వారా నటిగా పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

ప్రస్తుతం 'మామ్ 2' అనే చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా 2027లో విడుదలకానుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026
Published by: Harish Darla | Aug 16, 2026

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