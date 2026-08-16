'పెద్ది' సినిమాని మిస్ చేసుకున్న శ్రీదేవి కూతురు..ముందే ఈమెనే కావాలన్నారు!
ఖుషీ కపూర్.. 2000 నవంబరు 5న ముంబైలోని ఓ ప్రైవట్ ఆస్పత్రిలో జన్మించింది.
దివంగత నటి శ్రీదేవి, బోనీ కపూర్ల చిన్న కూతురు పేరు ఖుషి కపూర్. వీరి మొదటి సంతానం జాన్వీ కపూర్.
జాన్వీ కపూర్ ఇప్పటికే అటు బాలీవుడ్తో పాటు ఇటు టాలీవుడ్లోనూ వరుస సినిమాలతో మెప్పిస్తుంది.
అయితే ఖుషీ కపూర్ వయసులో చిన్నది కావడం వల్ల ఆమె ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టలేదు.
కానీ, ఆమె సినిమాల్లోకి రాకముందే ఇన్స్టాగ్రామ్లో లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్ను సంపాదించుకున్నారు.
2020లో 'స్పీక్ అప్' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్లో తళుక్కున మెరిసి..'ది ఆర్చీస్' ద్వారా నటిగా పరిచయమైంది.
ప్రస్తుతం 'మామ్ 2' అనే చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా 2027లో విడుదలకానుంది.