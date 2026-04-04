Kiara Advani Photos: పెళ్లైన గ్లామర్‌లో ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు..కియారా లేటెస్ట్ ఫోటోలు..

Harish Darla
Apr 04,2026
హీరోయిన్ కియారా అడ్వాణీ..31 జులై 1991న మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో జన్మించింది.

'ఫగ్లీ' అనే హిందీ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన కియారా..ఆ తర్వాత 'ఎంఎస్ ధోని' బయోపిక్‌లో గుర్తింపు వచ్చింది

ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగులో మహేష్ బాబు సరసన 'భరత్ అనే నేను' సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసింది.

ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో తెలుగులో రామ్‌చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'వినయ విధేయ రామ' సినిమాలో నటించింది.

ఆ తర్వాత శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'గేమ్ ఛేంజర్' సినిమాలో నటించినా..ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందలేకపోయింది.

తాజాగా ఈ బ్యూటీ సోషల్ మీడియాలో గ్లామర్ ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ ట్రెండీ లుక్స్ తో కుర్రాళ్లను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది.

Soaked Pumpkin: నానబెట్టిన గుమ్మడి గింజలు రోజు ఉదయం తింటున్నారా?

Riddhi Kumar Pics: కుర్రాళ్లకు అందాలతో వల..ప్రభాస్ హీరోయిన్ ఘాటు ఫోజులు!

Jowar Upma: తినండి జొన్న రవ్వ ఉప్మా.. పెంచుకోండి ఆరోగ్యం!

Pomegranate Facts: దానిమ్మను డైలీ తింటే.. నెలతిరక్కుండానే ఈ సమస్యలు మటాష్..!
