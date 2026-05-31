Belly Fat: ఈ పండు తొక్క తింటే మీ పొట్టే తుస్సుమని కరిపోతుందట!

Published by: Harish Darla | May 31, 2026

కివి తొక్కలోన అద్భుతమైన పోషకాలు పొట్టను తగ్గించేందుకు సహకరిస్తుందని అమెరికా అధ్యయనాలు తెలిపాయి.

కివీలోని పీచు పదార్థం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

రోజూ కివీ ఫ్రూట్ తింటే వేగంగా కొవ్వు కరిగి బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది.

ఈ పండులో పాలిఫిలైన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కడుపు నిండిన ఫీలింగ్‌ను తీసుకొస్తాయి.

కివీలోని ఇన్సులిన్ ఆకలిని పొగొట్టేలా పనిచేస్తుంది.

కివీ తొక్కలను డైరెక్ట్‌గా తినడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు రావొచ్చు.

తొక్కని బాగా కడిగి రుబ్బిన మిశ్రమాన్ని గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగితే పొట్ట తగ్గే అవకాశం ఉంది.

దీన్ని స్మూతీ లేదా ఇతర డ్రింక్స్‌లో కలిపి తాగొచ్చు. దీన్ని పొడి చేసుకొని తాగితే ఉత్తమం.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

