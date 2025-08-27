కోహ్లీకి నచ్చిన హీరోయిన్..ఒక్కలైక్‌తో ఎక్స్‌పోజింగ్ మొదలెట్టింది!

Harish Darla
Aug 27,2025
';


'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' మూవీ హీరోయిన్ నటి అవనీత్ కౌర్ ఇప్పుడు వార్తల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

';


ఎందుకంటే ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్టును టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ లైక్ కొట్టడమే అందుకు కారణంగా కనిపిస్తుంది.

';


ఇప్పుడు ఇదే టాపిక్ పై సోషల్ మీడియా హోరెత్తుతుంది. ఇంతకీ ఆ విషయం ఏంటో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

';


టీవీ యాక్టరెస్‌గా అనేక సీరియళ్లలో నటించి గుర్తింపు పొందిన అవనీత్ కౌర్.. తాజాగా ఆమె ఓ బాలీవుడ్ చిత్రంలో నటిస్తోంది.

 ';


'లవ్ ఇన్ వియత్నాం' అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 12న విడుదల కానుంది.

 ';


ఈ క్రమంలో ఆ సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ తాజాగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమెకు ఊహించిన ప్రశ్న ఒకటి ఎదురైంది.

';


ఎప్పటిలాగే నటి అవనీత్ కౌర్ తన సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు పోస్టు చేస్తూ ఉంటుంది.

 ';


';


';

VIEW ALL

18 ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్ కూతురు..కరెక్ట్ సైజులతో కిర్రాక్ ఉంది!

Vinayaka chavithi 2025: వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు వినాయక చవితి 2025 సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోస్

Vinayaka chavithi 2025: తల్లి సురేఖవాణితో కలిసి సుప్రీత వినాయక చవితి పూజలు.. ఫొటోలు..!

Betel Leaves: డైలీ రెండు తమలపాకుల్ని తింటే.. ఈ సమస్యలకు శాశ్వతంగా చెక్..!
Read Next Story