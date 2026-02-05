Krithi Shetty Glmour: బంగారు వర్ణం..ధగధగ మెరిసిపోతున్న కిర్రాక్ బ్యూటీ!

Harish Darla
Feb 05,2026



కర్ణాటకకు చెందిన నటి కృతి శెట్టి..'ఉప్పెన' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది.

ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించింది.

కృతి శెట్టి ఆస్తి విలువ దాదాపుగా రూ.32 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.

'ఉప్పెన' లక్షల్లో పారితోషకం ఇచ్చినా..హిట్ అందుకున్న తర్వాత రూ.కోటి తీసుకుంటుందట

ఆ తర్వాత సినిమాలు, వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా నెలకు రూ.20 - రూ.30 లక్షలు సంపాదించిందట

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లక్షలాది ఫాలోవర్స్ కారణంగా ఆమె ఒక్క పోస్టుకు లక్షల్లో ఛార్జ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది

కృతిశెట్టికి మెర్సిడెజ్ బెంజ్, ఆడి, బిఎమ్‌డబ్ల్యూ వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నట్లు సమాచారం

