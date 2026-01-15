Krithi Shetty Net Worth: 'ఉప్పెన' హీరోయిన్ కృతిశెట్టి..ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా?

Harish Darla
Jan 15,2026
నటి కృతి శెట్టి ఆస్తి విలువ దాదాపుగా రూ.32 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.

తొలి సినిమాకు లక్షల్లో పారితోషకం ఇచ్చినా.. హిట్ అందుకున్న తర్వాత రూ.కోటి నుంచి కోటిన్నర తీసుకుంటుందట

తన మొదటి సినిమా 'ఉప్పెన'కి గానూ కృతి శెట్టికి రూ.6 లక్షల పారితోషకం ఇచ్చినట్లు సమాచారం

ఆ తర్వాత సినిమాలు, వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా నెలకు రూ.20 - రూ.30 లక్షలు సంపాదించిందట

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో లక్షలాది ఫాలోవర్స్ కారణంగా ఆమె ఒక్క పోస్టుకు లక్షల్లో ఛార్జ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది

కృతిశెట్టికి మెర్సిడెజ్ బెంజ్, ఆడి, బిఎమ్‌డబ్ల్యూ వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉన్నట్లు సమాచారం

