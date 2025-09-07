Krithi Shetty: షేపులతో అల్లాడిస్తున్న బేబమ్మ..గ్లామర్ డోసు పెంచేసింది!

Harish Darla
Sep 07,2025
';


కృతి శెట్టి..మోడలింగ్‌తో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది.

';


అనేక యాడ్స్‌లో నటిస్తూ.. 'ఉప్పెన' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా మారింది.

';


'ఉప్పెన' మూవీ సూపర్ హిట్ కావడం వల్ల ఆమెకు అనేక సినిమా ఆఫర్స్ వరుసకట్టాయి.

';


ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన కెరీర్ స్టార్టింగ్ స్థాయి హిట్ ఇంకా ఆమె అందుకోలేదు.

';


ఈ అమ్మడు ఇప్పుడు తమిళ చిత్రపరిశ్రమలో వరుస చిత్రాల్లో నటిస్తోంది

 ';


ఆమె చివరిగా ARM అనే మలయాళ చిత్రంలో నటించి మెప్పించింది

 ';


'వా వాతియార్', 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ', 'జీనీ' సినిమాలోల నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.

 ';


';


';

VIEW ALL

Cloves Benefits: లవంగాల్ని లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. ఇంట్లో ఇలా పెట్టుకుంటే వద్దన్న డబ్బులే డబ్బులు..!

Pomegranate Juice: దానిమ్మ రసంతో అద్భుతమైన లాభాలు.. రోజు ఇలా తాగితే ఆ సమస్యలకు చెక్..

Pizza Recipe: ఓవెన్ లేకుండా ఇంట్లోనే ఇలా 20 నిమిషాల్లో పిజ్జాను రెడీ చేసుకోండి..

Lunar Eclipse 2025 Remedies: రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. సోమవారం పాటించాల్సిన శక్తివంతమైన పరిహారాలు..!
Read Next Story