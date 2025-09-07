కృతి శెట్టి..మోడలింగ్తో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టింది.
అనేక యాడ్స్లో నటిస్తూ.. 'ఉప్పెన' సినిమాతో హీరోయిన్గా మారింది.
'ఉప్పెన' మూవీ సూపర్ హిట్ కావడం వల్ల ఆమెకు అనేక సినిమా ఆఫర్స్ వరుసకట్టాయి.
ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోయిన్గా చేసిన కెరీర్ స్టార్టింగ్ స్థాయి హిట్ ఇంకా ఆమె అందుకోలేదు.
ఈ అమ్మడు ఇప్పుడు తమిళ చిత్రపరిశ్రమలో వరుస చిత్రాల్లో నటిస్తోంది
ఆమె చివరిగా ARM అనే మలయాళ చిత్రంలో నటించి మెప్పించింది
'వా వాతియార్', 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ', 'జీనీ' సినిమాలోల నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.
