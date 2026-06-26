Krithi Shetty: ఆరెంజ్ హాఫ్ శారీలో బంపర్ బ్యూటీ..లేలేత అందాలతో ఊరిస్తూ..

2003 సెప్టెంబరు 21న కర్ణాటకలోని మంగుళూరులో హీరోయిన్ కృతిశెట్టి జన్మించింది.
ఈమె తండ్రి బిజినెస్ మ్యాన్.. తల్లి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కావడం వల్ల కృతికి కూడా ఆ రంగంలో ఆసక్తి ఉంది.
మోడలింగ్ రంగంలో అనేక బ్రాండ్ల యాడ్స్లో నటించింది.
ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమా 'ఉప్పెన' సినిమాలో హీరోయిన్గా అవకాశం వచ్చింది.
ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించినా..ఆశించిన ఫలితం రాలేదు.
ఇటీవలే 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' చిత్రంతో అలరించింది ఈ బ్యూటీ.
ప్రస్తుతం 'జీని' అనే తమిళ చిత్రంలో నటిస్తోంది కృతి శెట్టి.
తాజాగా వెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్-అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న మూవీ ఓ హీరోయిన్గా ఎంపికైంది.