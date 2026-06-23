దర్శకుడు ఏ కోదండరామిరెడ్డి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

1. ఖైదీ - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

2. కిరాయి కోటిగాడు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

3. అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు - ఇండస్ట్రీ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

4. అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

5. పసివాడి ప్రాణం - ఇండస్ట్రీ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

6. శ్రీరంగనీతులు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

7. అల్లరి అల్లుడు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

8. ఒక రాధ ఇద్దరు కృష్ణులు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

9. ఇల్లాలు ప్రియురాలు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

10. బొబ్బిలి సింహం - సూపర్ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

వీటితో పాటు అభిలాష, ఛాలెంజ్,విజేత, దొంగ మొగుడు, దొంగ, భానుమతి గారి మొగుడు, ఖైదీ రుద్రయ్య, అనుబంధం, ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్లాం, విక్కీదాదా, కొండవీటి దొంగ, ముఠామేస్త్రి,కిరాయి దాదా వంటి ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ఉన్నాయి.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 23, 2026

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