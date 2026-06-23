దర్శకుడు ఏ కోదండరామిరెడ్డి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన టాప్ 10 చిత్రాలు..
2. కిరాయి కోటిగాడు - బ్లాక్ బస్టర్
3. అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు - ఇండస్ట్రీ హిట్
4. అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు - బ్లాక్ బస్టర్
5. పసివాడి ప్రాణం - ఇండస్ట్రీ హిట్
6. శ్రీరంగనీతులు - బ్లాక్ బస్టర్
7. అల్లరి అల్లుడు - బ్లాక్ బస్టర్
8. ఒక రాధ ఇద్దరు కృష్ణులు - బ్లాక్ బస్టర్
9. ఇల్లాలు ప్రియురాలు - బ్లాక్ బస్టర్
10. బొబ్బిలి సింహం - సూపర్ హిట్
వీటితో పాటు అభిలాష, ఛాలెంజ్,విజేత, దొంగ మొగుడు, దొంగ, భానుమతి గారి మొగుడు, ఖైదీ రుద్రయ్య, అనుబంధం, ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్లాం, విక్కీదాదా, కొండవీటి దొంగ, ముఠామేస్త్రి,కిరాయి దాదా వంటి ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ఉన్నాయి.
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