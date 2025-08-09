టాలీవుడ్ లో చాలామంది హీరోలు యంగ్ గా కనిపించడానికి విగ్గు వాడుతుంటారని వార్తలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే అలా ఇప్పుడు తాజాగా కొంతమంది టాలీవుడ్ హీరోలు విగ్గు వాడుతున్నట్లుగా ఒక వీడియో వైరల్ గా మారుతోంది. ఇది చూశాక ఏంటీ టాలీవుడ్ లో ఇంత మంది హీరోలు బిగ్ వాడుతు
మహేష్ బాబు: టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో సూపర్ స్టార్ గా పేరు సొంతం చేసుకున్న మహేష్ బాబు హెయిర్ ప్యాచ్ చేయించుకున్నట్లు సమాచారం.
అల్లు అర్జున్: అల్లు అర్జున్.. రియల్ జుట్టు అని అతను ఎటువంటి విగ్గు వారడం లేదని తెలుస్తోంది.
రజినీకాంత్: రజినీకాంత్ బయట నాచురల్ గా బట్టతలతో కనిపించినా.. సినిమాలలో మాత్రమే ఆయన విగ్గు వాడుతున్నారు
నాగచైతన్య: నాగచైతన్య నేచురల్ హెయిర్ అని ఆయన ఎటువంటి హెయిర్ ప్యాచ్ లు , విగ్గులు వాడరు అని సమాచారం.
చిరంజీవి: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా హెయిర్ ప్యాచ్ చేయించుకున్నట్లు సమాచారం.
ప్రభాస్: ప్రభాస్ కి కూడా బట్టతల ఉందని, అందుకే ఆయన హెయిర్ ప్యాచ్ చేయించుకున్నారని సమాచారం.
ఇందుకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ గా మారడంతో అభిమానులు చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే నెటిజన్స్ మాత్రం పలు రకాల కామెంట్లు చేస్తూ ఉండడం గమనార్హం.