అఖండ సినిమాలో అఘోర పాత్రలో నటించడం అనే కంటే నందమూరి బాలకృష్ణను తప్పించి మరో హీరోలను ఊహించుకోలేని రేంజ్ లో యాక్ట్ చేసి మెస్మరైజ్ చేశారు. అఖండతో మంచి విజయం అందుకున్న బాలయ్య.. అఖండ 2 తో ఓ మోస్తరు విజయం సాధించారు.
చిరంజీవి.. శ్రీమంజునాథలో క్లైమాక్స్ ముందు వచ్చే ఓ సీన్ లో అఘోర పాత్రలో కనిపించి తన నట విశ్వరూపం చూపించాడు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి ఫస్ట్ టైమ్ పౌరాణిక పాత్ర అయిన త్రయంబకేశ్వరుడి పాత్రలో నటించారు.
నాగార్జున.. ఢమరుకం సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో అఘోరగా కనిపిస్తారు. అటు శ్రీ ఆదిశంకరా చార్యుల సినిమాలో చంఢాలుడి వేషంలో కనిపించడం విశేషం.
వెంకటేష్.. నాగవళ్లి సినిమాలో సైక్రియాటిస్ట్ పాత్రతో పాటు అహంకారి అయిన రాజు పాత్రలో నటించారు. అందులో రాజు అఘోర అవుతాడు.
యంగ్ హీరో విశ్వక్సేన్ ‘గామి’ చిత్రంలో అఘోర క్యారెక్టర్ లో నటించాడు. ఈ మూవీలో అఘోరాగా ఎంతో ఈజ్తో నటించాడు. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి ఫలితమే అందుకుంది.