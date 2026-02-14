'అఘోర' పాత్రల్లో మెప్పించిన తెలుగు హీరోలు..

TA Kiran Kumar
Feb 14,2026
';

బాలకృష్ణ.. అఖండ..

అఖండ సినిమాలో అఘోర పాత్రలో నటించడం అనే కంటే నందమూరి బాలకృష్ణను తప్పించి మరో హీరోలను ఊహించుకోలేని రేంజ్ లో యాక్ట్ చేసి మెస్మరైజ్ చేశారు. అఖండతో మంచి విజయం అందుకున్న బాలయ్య.. అఖండ 2 తో ఓ మోస్తరు విజయం సాధించారు.

';

చిరంజీవి.. శ్రీమంజునాథ

చిరంజీవి.. శ్రీమంజునాథలో క్లైమాక్స్‌ ముందు వచ్చే ఓ సీన్ లో అఘోర పాత్రలో కనిపించి తన నట విశ్వరూపం చూపించాడు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి ఫస్ట్ టైమ్ పౌరాణిక పాత్ర అయిన త్రయంబకేశ్వరుడి పాత్రలో నటించారు.

 ';

నాగార్జున.. ఢమరుకం

నాగార్జున.. ఢమరుకం సినిమాలో ఓ సన్నివేశంలో అఘోరగా కనిపిస్తారు. అటు శ్రీ ఆదిశంకరా చార్యుల సినిమాలో చంఢాలుడి వేషంలో కనిపించడం విశేషం.

';

వెంకటేష్.. నాగవళ్లి..

వెంకటేష్.. నాగవళ్లి సినిమాలో సైక్రియాటిస్ట్ పాత్రతో పాటు అహంకారి అయిన రాజు పాత్రలో నటించారు. అందులో రాజు అఘోర అవుతాడు.

 ';

విశ్వక్‌సేన్.. గామి

యంగ్ హీరో విశ్వక్‌సేన్ ‘గామి’ చిత్రంలో అఘోర క్యారెక్టర్ లో నటించాడు. ఈ మూవీలో అఘోరాగా ఎంతో ఈజ్‌తో నటించాడు. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర మంచి ఫలితమే అందుకుంది.

';

తమన్నా ఓదెలా 2లో తమన్నా.. లేడీ అఘోరా పాత్రలో మెప్పించింది.

 ';

అరుంధతి చిత్రంలో సోనూ సూద్.. బొమ్మాళి అంటూ అఘోర పాత్రలో భయపెట్టాడు.

 ';

నాగబాబు అఘోర టైటిల్‌తో ఓ మూవీ కూడా చేయడం విశేషం.

 ';

నేనే దేవుణ్ణి సినిమాలో ఆర్య

 ';

హీరో శ్రీరామ్ అఘోరా పాత్రల్లో మెప్పించారు.

 ';

